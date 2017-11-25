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Алексей Житников
Статистика
Алексей Житников - статистика
Завершил карьеру
7 декабря 1984 (41), Рабалово
#15 | Защитник
176 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
20
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нижний Новгород
2 : 2
25.11.2017
Сочи
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3 : 2
18.11.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
12.11.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
2 : 2
14.10.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1 : 1
07.10.2017
Сочи
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
0 : 1
30.09.2017
Оренбург
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
1 : 1
24.09.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
2 : 0
16.09.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1 : 2
10.09.2017
Авангард
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0 : 1
27.08.2017
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0 : 1
16.07.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
2 : 1
08.07.2017
Енисей
1' - 90'
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