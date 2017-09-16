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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Тюмень
Сочи - Тюмень: обзор матча 16 сентября 2017
Сочи
16.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Тюмень
18'
М. Барсов
65'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Тюмень
Замена
А. Батютин
️️️️
С. Цвейба
85'
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
73'
Замена
А. Коротаев
️️️️
И. Соловьев
66'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Кулишев
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Барсов
65'
33'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Пустозеров
33'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Богатырев
ГОЛ! 1:0!
М. Барсов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
4-4-1-1
1
Книга
4
Бабенков
53
Юрганов
25
Бычков
15
Житников
9
Соловьев
14
Цвейба
7
Песегов
84
Власов
32
Кулишев
14
Барсов
4-1-3-1-1
96
Обухов
55
Гузь
90
Шакуро
77
Павленко
24
Головня
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
26
Богатырев
13
Шляпкин
17
Глухов
10
Юсупов
32
Кулишев
13
Киреенко
13
Киреенко
32
Кулишев
14
Цвейба
72
Батютин
72
Батютин
14
Цвейба
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
9
Соловьев
24
Коротаев
24
Коротаев
9
Соловьев
4
Пустозеров
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Пустозеров
26
Богатырев
10
Саламатов
10
Саламатов
26
Богатырев
Остались в запасе
Сочи
Тюмень
54
Егор Генералов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Сочи - Тюмень
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
МСА Петровский
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