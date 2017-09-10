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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Авангард
Сочи - Авангард: обзор матча 10 сентября 2017
Сочи
10.09.2017, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 2
Завершен
Авангард
83'
П. Киреенко
7'
И. Альшин
30'
Д. Коробов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Авангард
90'
+1
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
86'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Коробов
ГОЛ! 1:2!
П. Киреенко
83'
75'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Рогов
74'
68'
Желтая карточка
А. Концедалов
66'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Подоляк
46'
Замена
С. Козырев
️️️️
А. Саутин
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Маркосов
46'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Кулишев
46'
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Коротаев
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коробов
25'
Желтая карточка
А. Дашаев
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Альшин
Желтая карточка
А. Бычков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Сочи
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-3-1-2
54
Генералов
4
Бабенков
25
Бычков
3
Пасько
15
Житников
31
Рогов
84
Власов
7
Песегов
32
Кулишев
9
Маркосов
24
Коротаев
4-2-2-2
1
Саутин
5
Никитин
4
Дашаев
25
Концедалов
71
Багаев
36
Гурфов
52
Нетфуллин
10
Альшин
7
Коробов
14
Аппаев
20
Подоляк
9
Маркосов
13
Киреенко
13
Киреенко
9
Маркосов
24
Коротаев
9
Соловьев
9
Соловьев
24
Коротаев
31
Рогов
10
Козлов
10
Козлов
31
Рогов
32
Кулишев
14
Барсов
14
Барсов
32
Кулишев
1
Саутин
17
Козырев
17
Козырев
1
Саутин
7
Коробов
21
Войнов
21
Войнов
7
Коробов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
20
Подоляк
88
Болов
88
Болов
20
Подоляк
Остались в запасе
Сочи
Авангард
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Сочи - Авангард
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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