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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Сочи
Зенит-2 - Сочи: обзор матча 16 июля 2017
Зенит-2
16.07.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
47'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Сочи
90'
+1
Желтая карточка
Е. Генералов
90'
Желтая карточка
И. Соловьев
90'
Замена
О. Бабенков
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Некрасов
️️️️
С. Крапухин
89'
Желтая карточка
В. Горулев
88'
Замена
Н. Андреев
️️️️
И. Камышев
86'
77'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Цвейба
72'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Маркосов
68'
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Запрягаев
67'
Замена
А. Еловских
️️️️
В. Сиротов
64'
59'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
С. Зуйков
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-3-3
23
Бабурин
3
Круговой
3
Бугриев
58
Зуев
23
Зуйков
8
Горулев
11
Камышев
37
Сиротов
39
Запрягаев
11
Прудников
36
Крапухин
4-3-1-2
54
Генералов
15
Житников
25
Бычков
26
Чернышов
53
Юрганов
7
Песегов
14
Цвейба
9
Соловьев
32
Кулишев
24
Коротаев
9
Маркосов
36
Крапухин
78
Некрасов
78
Некрасов
36
Крапухин
11
Камышев
7
Андреев
7
Андреев
11
Камышев
37
Сиротов
82
Еловских
82
Еловских
37
Сиротов
39
Запрягаев
88
Лесовой
88
Лесовой
39
Запрягаев
9
Маркосов
72
Батютин
72
Батютин
9
Маркосов
9
Соловьев
4
Бабенков
4
Бабенков
9
Соловьев
14
Цвейба
10
Козлов
10
Козлов
14
Цвейба
24
Коротаев
14
Барсов
14
Барсов
24
Коротаев
Остались в запасе
Зенит-2
Сочи
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Зенит-2 - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
МСА Петровский
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