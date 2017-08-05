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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сочи
Луч - Сочи: обзор матча 05 августа 2017
Луч
05.08.2017, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
41'
И. Хлебородов
36'
О. Власов
45+1'
В. Сарамутин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сочи
90'
+3
Желтая карточка
М. Барсов
88'
Желтая карточка
К. Костин
85'
Замена
А. Житников
️️️️
А. Кулишев
80'
Желтая карточка
В. Сарамутин
Замена
М. Машнев
️️️️
Р. Заерко
77'
74'
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
67'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Коротаев
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Носов
64'
60'
Желтая карточка
А. Коротаев
59'
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Соловьев
Желтая карточка
А. Соблиров
48'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Е. Стешин
46'
Замена
К. Марущак
️️️️
Д. Тихий
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Сарамутин
ГОЛ! 1:1!
И. Хлебородов
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
О. Власов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
8
Руслан Заерко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Луч
50
Егор Шамов
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-1-3
70
Котляров
48
Марченко
76
Стешин
15
Тихий
7
Соблиров
8
Заерко
15
Маляка
18
Килин
9
Бажев
11
Носов
18
Хлебородов
4-4-1-1
54
Генералов
17
Костин
25
Бычков
3
Пасько
4
Бабенков
27
Сарамутин
14
Цвейба
84
Власов
9
Соловьев
32
Кулишев
24
Коротаев
8
Заерко
19
Машнев
19
Машнев
8
Заерко
11
Носов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
11
Носов
76
Стешин
12
Пономаренко
12
Пономаренко
76
Стешин
15
Тихий
18
Марущак
18
Марущак
15
Тихий
32
Кулишев
15
Житников
15
Житников
32
Кулишев
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
24
Коротаев
10
Козлов
10
Козлов
24
Коротаев
9
Соловьев
14
Барсов
14
Барсов
9
Соловьев
Остались в запасе
Луч
Сочи
3
Максим Насадюк
ЦП
33
Деян Больевич
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
33
Деян Больевич
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Луч - Сочи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
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