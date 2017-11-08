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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Сочи
Ротор - Сочи: обзор матча 08 ноября 2017
Ротор
08.11.2017, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
87'
Замена
М. Маркосов
️️️️
О. Власов
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Бирюков
85'
82'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Коротаев
Замена
С. Колычев
️️️️
И. Дранников
78'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Султонов
73'
71'
Желтая карточка
В. Сарамутин
63'
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Вотинов
62'
55'
Замена
А. Житников
️️️️
К. Костин
52'
Замена
А. Батютин
️️️️
П. Киреенко
Желтая карточка
Н. Замалиев
42'
Желтая карточка
И. Ионов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
14
Сандро Цвейба
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Кобзев
5
Пискунов
88
Киреев
20
Столяренко
4
Дранников
2
Ионов
13
Замалиев
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
45
Вотинов
4-3-2-1
54
Генералов
17
Костин
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
27
Сарамутин
84
Власов
7
Песегов
32
Кулишев
13
Киреенко
24
Коротаев
45
Вотинов
34
Крутов
34
Крутов
45
Вотинов
4
Дранников
67
Колычев
67
Колычев
4
Дранников
28
Султонов
11
Николаев
11
Николаев
28
Султонов
17
Бирюков
24
Столбовой
24
Столбовой
17
Бирюков
13
Киреенко
72
Батютин
72
Батютин
13
Киреенко
17
Костин
15
Житников
15
Житников
17
Костин
24
Коротаев
31
Рогов
31
Рогов
24
Коротаев
84
Власов
9
Маркосов
9
Маркосов
84
Власов
Остались в запасе
Ротор
Сочи
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Ротор - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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