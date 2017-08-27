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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Сочи
Химки - Сочи: обзор матча 27 августа 2017
Химки
27.08.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
78'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Сочи
90'
+6
Желтая карточка
О. Бабенков
Вторая желтая
А. Шумских
90'
+6
Желтая карточка
А. Шумских
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Житников
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
Н. Тюнин
89'
83'
Желтая карточка
М. Козлов
81'
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Рогов
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Замена
К. Алиев
️️️️
И. Беликов
74'
Желтая карточка
Н. Лапин
71'
71'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Маркосов
Замена
М. Пичугин
️️️️
М. Батов
63'
58'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
Замена
М. Петрусев
️️️️
А. Мостовой
55'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Титов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
9
Федор Дворников
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Байчора
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
26
Беликов
4
Тюнин
17
Батов
8
Талалай
77
Мостовой
34
Титов
4-3-1-2
54
Генералов
17
Костин
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
7
Песегов
14
Цвейба
31
Рогов
32
Кулишев
24
Коротаев
9
Маркосов
17
Батов
45
Пичугин
45
Пичугин
17
Батов
34
Титов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
34
Титов
77
Мостовой
8
Петрусев
8
Петрусев
77
Мостовой
26
Беликов
10
Алиев
10
Алиев
26
Беликов
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
24
Коротаев
15
Житников
15
Житников
24
Коротаев
31
Рогов
10
Козлов
10
Козлов
31
Рогов
9
Маркосов
14
Барсов
14
Барсов
9
Маркосов
Остались в запасе
Химки
Сочи
21
Батрадз Кокоев
ОП
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Химки - Сочи
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
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