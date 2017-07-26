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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Ротор
Сочи - Ротор: обзор матча 26 июля 2017
Сочи
26.07.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ротор
54'
В. Романенко
71'
М. Султонов
79'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ротор
87'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Бирюков
83'
Замена
О. Николаев
️️️️
И. Столбовой
Замена
М. Козлов
️️️️
О. Власов
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Столбовой
78'
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Султонов
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Султонов
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Соловьев
69'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Батютин
55'
54'
ГОЛ! 0:1!
В. Романенко
40'
Желтая карточка
Р. Концедалов
23'
Замена
А. Сидоричев
️️️️
И. Ионов
10'
Желтая карточка
И. Столбовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-4-1-1
54
Генералов
26
Чернышов
25
Бычков
53
Юрганов
15
Житников
9
Соловьев
84
Власов
7
Песегов
27
Сарамутин
72
Батютин
9
Маркосов
4-2-2-2
16
Кобзев
5
Пискунов
2
Ионов
20
Столяренко
67
Колычев
10
Сысуев
11
Концедалов
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
24
Столбовой
72
Батютин
32
Кулишев
32
Кулишев
72
Батютин
84
Власов
10
Козлов
10
Козлов
84
Власов
9
Соловьев
14
Барсов
14
Барсов
9
Соловьев
24
Столбовой
11
Николаев
11
Николаев
24
Столбовой
28
Султонов
34
Крутов
34
Крутов
28
Султонов
2
Ионов
17
Сидоричев
17
Сидоричев
2
Ионов
17
Бирюков
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Бирюков
Остались в запасе
Сочи
Ротор
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
13
Наиль Замалиев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Сочи - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Электрон
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