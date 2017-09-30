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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 30 сентября 2017
Сочи
30.09.2017, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
8'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Оренбург
Желтая карточка
И. Соловьев
83'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Рогов
76'
75'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Кулишев
68'
67'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Попович
60'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Киреенко
55'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Житников
54'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Попович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-3-2-1
1
Книга
15
Коваленко
53
Юрганов
25
Бычков
15
Житников
31
Рогов
7
Песегов
14
Цвейба
13
Киреенко
32
Кулишев
14
Барсов
4-3-2-1
9
Руденко
12
Малых
3
Удалый
58
Ойеволе
2
Бегич
22
Попович
84
Воробьев
23
Бреев
18
Попов
22
Ефремов
90
Делькин
31
Рогов
72
Батютин
72
Батютин
31
Рогов
13
Киреенко
9
Соловьев
9
Соловьев
13
Киреенко
32
Кулишев
9
Маркосов
9
Маркосов
32
Кулишев
15
Житников
24
Коротаев
24
Коротаев
15
Житников
22
Попович
10
Парняков
10
Парняков
22
Попович
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
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