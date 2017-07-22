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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Факел
Сочи - Факел: обзор матча 22 июля 2017
Сочи
22.07.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Факел
32'
А. Амбарцумян (АГ)
90'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Факел
ГОЛ! 2:0!
М. Барсов
90'
87'
Замена
М. Шарифи
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Соловьев
85'
77'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Д. Каюмов
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
75'
72'
Замена
Д. Садов
️️️️
Е. Ушаков
70'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Сердюк
65'
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Кулишев
59'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Батютин
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Амбарцумян
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сочи
1
Денис Книга
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-3-2-1
54
Генералов
53
Юрганов
26
Чернышов
25
Бычков
15
Житников
9
Соловьев
84
Власов
7
Песегов
72
Батютин
32
Кулишев
9
Маркосов
4-1-2-1-2
16
Федоров
2
Шумейко
29
Хайманов
55
Осипенко
28
Семенов
37
Ушаков
8
Мануковский
10
Лукьяновс
7
Каюмов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
72
Батютин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
72
Батютин
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
32
Кулишев
24
Коротаев
24
Коротаев
32
Кулишев
9
Соловьев
14
Барсов
14
Барсов
9
Соловьев
7
Каюмов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Каюмов
37
Ушаков
88
Садов
88
Садов
37
Ушаков
10
Лукьяновс
33
Шарифи
33
Шарифи
10
Лукьяновс
7
Сердюк
13
Алхазов
13
Алхазов
7
Сердюк
Остались в запасе
Сочи
Факел
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Сочи - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Электрон
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