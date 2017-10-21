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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сочи
Балтика - Сочи: обзор матча 21 октября 2017
Балтика
21.10.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 2
Завершен
Сочи
7'
Д. Скопинцев
28'
А. Касьян
56'
С. Себай
38'
Е. Песегов
85'
Е. Песегов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
85'
ГОЛ! 3:2!
Е. Песегов
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
81'
68'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Маркосов
Замена
Д. Шевчук
️️️️
А. Касьян
67'
65'
Замена
П. Киреенко
️️️️
О. Власов
Замена
А. Малеев
️️️️
П. Степанец
60'
59'
Замена
К. Костин
️️️️
И. Соловьев
ГОЛ! 3:1!
С. Себай
56'
46'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Козлов
43'
Желтая карточка
И. Соловьев
38'
ГОЛ! 2:1!
Е. Песегов
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
84
Олег Власов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
98
Алексей Волков
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Помазан
4
Степанец
55
Крючков
40
Тимошин
7
Скопинцев
43
Логашов
6
Свежов
10
Джалилов
15
Себай
19
Касьян
4-1-3-2
54
Генералов
15
Житников
53
Юрганов
3
Пасько
4
Бабенков
10
Козлов
84
Власов
7
Песегов
9
Соловьев
9
Маркосов
24
Коротаев
19
Касьян
33
Шевчук
33
Шевчук
19
Касьян
4
Степанец
8
Малеев
8
Малеев
4
Степанец
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
10
Козлов
72
Батютин
72
Батютин
10
Козлов
9
Соловьев
17
Костин
17
Костин
9
Соловьев
84
Власов
13
Киреенко
13
Киреенко
84
Власов
9
Маркосов
14
Барсов
14
Барсов
9
Маркосов
Остались в запасе
Балтика
Сочи
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Балтика - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Балтика
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