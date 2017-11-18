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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Луч
Сочи - Луч: обзор матча 18 ноября 2017
Сочи
18.11.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 2
Завершен
Луч
58'
А. Кулишев
74'
А. Кулишев
90+4'
А. Кулишев (П)
13'
Д. Тихий
33'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Луч
90'
+7
Желтая карточка
О. Пражновски
Замена
М. Коваленко
️️️️
А. Житников
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Кулишев
90'
+4
88'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Р. Гордиенко
85'
Замена
А. Соблиров
️️️️
С. Фомин
ГОЛ! 2:2!
А. Кулишев
74'
Желтая карточка
О. Бабенков
71'
65'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Маляка
Замена
А. Батютин
️️️️
О. Власов
63'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Коротаев
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Кулишев
58'
Замена
М. Рогов
️️️️
С. Цвейба
36'
33'
Желтая карточка
Д. Маляка
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Гелоян
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тихий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
4-3-1-2
54
Генералов
4
Бабенков
25
Бычков
53
Юрганов
15
Житников
7
Песегов
14
Цвейба
84
Власов
32
Кулишев
14
Барсов
24
Коротаев
3-2-3-1-1
50
Шамов
21
Пражновски
15
Тихий
12
Пономаренко
18
Марущак
17
Макарчук
3
Насадюк
4
Фомин
15
Маляка
10
Гелоян
18
Гордиенко
24
Коротаев
13
Киреенко
13
Киреенко
24
Коротаев
84
Власов
72
Батютин
72
Батютин
84
Власов
15
Житников
15
Коваленко
15
Коваленко
15
Житников
14
Цвейба
31
Рогов
31
Рогов
14
Цвейба
18
Гордиенко
18
Хлебородов
18
Хлебородов
18
Гордиенко
4
Фомин
7
Соблиров
7
Соблиров
4
Фомин
15
Маляка
11
Носов
11
Носов
15
Маляка
Остались в запасе
Сочи
Луч
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
25
Егор Холодилов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
25
Егор Холодилов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
МСА Петровский
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