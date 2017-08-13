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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Сочи
Крылья Советов - Сочи: обзор матча 13 августа 2017
Крылья Советов
13.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
52'
Г. Зотов
86'
С. Мияилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сочи
Замена
С. Георгиевский
️️️️
С. Корниленко
89'
ГОЛ! 2:0!
С. Мияилович
86'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кленкин
84'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Алиев
84'
81'
Замена
М. Рогов
️️️️
Е. Песегов
70'
Замена
К. Костин
️️️️
А. Житников
69'
Замена
М. Барсов
️️️️
О. Власов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Самодин
69'
61'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
ГОЛ! 1:0!
Г. Зотов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-3-2
14
Конюхов
33
Ятченко
24
Гоцук
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
10
Алиев
4
Кленкин
22
Мияилович
12
Корниленко
22
Самодин
4-3-1-2
54
Генералов
15
Житников
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
7
Песегов
14
Цвейба
84
Власов
32
Кулишев
24
Коротаев
9
Маркосов
10
Алиев
44
Башкиров
44
Башкиров
10
Алиев
4
Кленкин
11
Чочиев
11
Чочиев
4
Кленкин
22
Самодин
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Самодин
12
Корниленко
13
Георгиевский
13
Георгиевский
12
Корниленко
15
Житников
17
Костин
17
Костин
15
Житников
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
7
Песегов
31
Рогов
31
Рогов
7
Песегов
84
Власов
14
Барсов
14
Барсов
84
Власов
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
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