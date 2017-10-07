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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Сочи
Тамбов - Сочи: обзор матча 07 октября 2017
Тамбов
07.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
2'
А. Пасько (АГ)
21'
И. Юрганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Сочи
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Скворцов
85'
82'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
О. Чернышов
76'
74'
Замена
А. Житников
️️️️
И. Соловьев
70'
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Рогов
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Дутов
63'
Замена
А. Часовских
️️️️
П. Игнатович
62'
Замена
О. Чернышов
️️️️
С. Шевчук
58'
46'
Замена
М. Козлов
️️️️
И. Юрганов
Желтая карточка
Е. Овсиенко
42'
Желтая карточка
А. Рыбин
27'
21'
ГОЛ! 1:1!
И. Юрганов
14'
Желтая карточка
А. Коротаев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Пасько
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-2-3-1
1
Вавилин
55
Шляков
4
Овсиенко
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
66
Дутов
29
Игнатович
27
Мурнин
70
Шевчук
92
Скворцов
3-4-1-2
54
Генералов
3
Пасько
53
Юрганов
25
Бычков
9
Соловьев
14
Цвейба
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
24
Коротаев
14
Барсов
29
Игнатович
15
Часовских
15
Часовских
29
Игнатович
66
Дутов
28
Рыжков
28
Рыжков
66
Дутов
92
Скворцов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
92
Скворцов
70
Шевчук
7
Чернышов
7
Чернышов
70
Шевчук
31
Рогов
13
Киреенко
13
Киреенко
31
Рогов
9
Соловьев
15
Житников
15
Житников
9
Соловьев
53
Юрганов
10
Козлов
10
Козлов
53
Юрганов
24
Коротаев
9
Маркосов
9
Маркосов
24
Коротаев
Остались в запасе
Тамбов
Сочи
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Кирилл Костин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Тамбов - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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