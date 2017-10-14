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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Спартак-2
Сочи - Спартак-2: обзор матча 14 октября 2017
Сочи
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-2
39'
И. Юрганов
88'
Е. Песегов
63'
А. Ломовицкий
89'
С. Нимели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак-2
Желтая карточка
К. Костин
90'
+3
Замена
К. Костин
️️️️
А. Кулишев
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Нимели
ГОЛ! 2:1!
Е. Песегов
88'
84'
Замена
С. Нимели
️️️️
А. Ломовицкий
Желтая карточка
М. Козлов
82'
Желтая карточка
С. Цвейба
76'
Замена
А. Батютин
️️️️
П. Киреенко
75'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломовицкий
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Рогов
61'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Барсов
61'
ГОЛ! 1:0!
И. Юрганов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Борис Цыганков
ОП
66
Павел Лелюхин
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
4-3-2-1
54
Генералов
4
Бабенков
53
Юрганов
25
Бычков
15
Житников
31
Рогов
7
Песегов
14
Цвейба
13
Киреенко
32
Кулишев
14
Барсов
3-2-2-1-2
16
Терешкин
96
Лихачев
88
Сокол
46
Мамин
22
Хомуха
3
Красильниченко
20
Полубояринов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
49
Самбу
10
Сакала
13
Киреенко
72
Батютин
72
Батютин
13
Киреенко
32
Кулишев
17
Костин
17
Костин
32
Кулишев
31
Рогов
10
Козлов
10
Козлов
31
Рогов
14
Барсов
9
Маркосов
9
Маркосов
14
Барсов
11
Ломовицкий
99
Нимели
99
Нимели
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Сочи
Спартак-2
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Сочи - Спартак-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
МСА Петровский
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