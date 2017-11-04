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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Сочи
Факел - Сочи: обзор матча 04 ноября 2017
Факел
04.11.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Сочи
90'
+4
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
Желтая карточка
М. Осипенко
89'
78'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Барсов
Замена
Д. Садов
️️️️
М. Шарифи
74'
Замена
А. Сердюк
️️️️
Д. Мичуренков
64'
59'
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Рогов
59'
Замена
О. Власов
️️️️
А. Коротаев
Замена
А. Арустамян
️️️️
Н. Чхапелия
53'
33'
Желтая карточка
А. Коротаев
Желтая карточка
Д. Мичуренков
15'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
25
Илья Трунин
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Александр Верулидзе
ПВ
7
Артем Сердюк
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-2
16
Федоров
29
Хайманов
55
Осипенко
33
Шарифи
28
Семенов
27
Молодцов
7
Чхапелия
10
Лукьяновс
8
Мануковский
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
4-3-1-2
54
Генералов
15
Житников
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
7
Песегов
14
Цвейба
31
Рогов
32
Кулишев
24
Коротаев
14
Барсов
7
Чхапелия
70
Арустамян
70
Арустамян
7
Чхапелия
19
Мичуренков
7
Сердюк
7
Сердюк
19
Мичуренков
33
Шарифи
88
Садов
88
Садов
33
Шарифи
31
Рогов
13
Киреенко
13
Киреенко
31
Рогов
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
24
Коротаев
84
Власов
84
Власов
24
Коротаев
14
Барсов
9
Маркосов
9
Маркосов
14
Барсов
Остались в запасе
Факел
Сочи
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Александр Верулидзе
ПВ
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Александр Верулидзе
ПВ
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Факел - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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