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Максим Волков
Статистика
Максим Волков - статистика
Завершил карьеру
17 июля 1987 (39)
#33 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 4
02.05.2016
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3 : 1
25.04.2016
Балтика
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1 : 1
21.04.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 1
17.04.2016
Байкал
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Факел
1 : 0
11.04.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1 : 1
07.04.2016
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0 : 1
27.03.2016
Армавир
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3 : 1
20.03.2016
Cибирь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0 : 1
16.03.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
12.03.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
29.11.2015
Балтика
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3 : 0
25.11.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 0
15.11.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
08.11.2015
Балтика
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2015
Оренбург
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
25.10.2015
Балтика
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
19.10.2015
Тосно
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1 : 0
15.10.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3 : 1
11.10.2015
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1 : 0
04.10.2015
Балтика
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
28.09.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
20.09.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 0
31.08.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0 : 1
23.08.2015
Волга
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2015
Балтика
1' - 59'
44'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
10.08.2015
СКА-Хабаровск
1' - 62'
34'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2 : 2
03.08.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 1
27.07.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
20.07.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 1
15.07.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
0 : 1
11.07.2015
Балтика
Был в запасе
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