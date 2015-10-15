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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Балтика
Арсенал - Балтика: обзор матча 15 октября 2015
Арсенал
15.10.2015, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
7'
А. Хагуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
С. Цуканов
Желтая карточка
А. Кутьин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Н. Глушков
89'
Замена
А. Куцеро
️️️️
В. Запрудских
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Федотов
83'
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Игнатьев
79'
Замена
Л. Тесак
️️️️
И. Ершов
75'
Замена
С. Маслов
️️️️
Г. Вуйович
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Хагуш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Алексей Куцеро
ЦП
39
Евгений Фролов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
4-1-3-2
16
Котов
4
Айдов
14
Хагуш
71
Денисов
22
Ершов
18
Кашчелан
27
Игнатьев
20
Стеклов
19
Федотов
18
Вуйович
48
Кутьин
4-2-4
16
Барановский
68
Запрудских
39
Цуканов
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
23
Земченков
7
Чхапелия
47
Глушков
93
Каленкович
22
Ершов
8
Тесак
8
Тесак
22
Ершов
27
Игнатьев
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Игнатьев
19
Федотов
2
Димидко
2
Димидко
19
Федотов
18
Вуйович
14
Маслов
14
Маслов
18
Вуйович
68
Запрудских
27
Куцеро
27
Куцеро
68
Запрудских
Остались в запасе
Арсенал
Балтика
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Виктор Булатов
39
Евгений Фролов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Арсенал - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Арсенал
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