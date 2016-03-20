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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 20 марта 2016
Балтика
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
14'
Ю. Лебедев
41'
В. Кириллов
64'
А. Алексеев
66'
М. Житнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
Замена
Д. Вамбольт
️️️️
М. Барановский
90'
+2
Замена
М. Волков
️️️️
А. Рябокобыленко
88'
80'
Замена
Р. Абушев
️️️️
В. Чадов
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Житнев
ГОЛ! 3:0!
А. Алексеев
64'
Замена
А. Сердюк
️️️️
В. Кириллов
60'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Г. Постаногов
55'
Желтая карточка
В. Сармонт
54'
46'
Замена
И. Якупов
️️️️
В. Азаров
46'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Гладышев
46'
Замена
В. Шишкин
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 2:0!
В. Кириллов
41'
Желтая карточка
В. Кириллов
36'
23'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:0!
Ю. Лебедев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Рангел Абушев
ЦФ
4-3-1-2
16
Барановский
27
Лебедев
39
Сармонт
4
Овсиенко
13
Тимофеев
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
10
Гелоян
11
Кириллов
76
Постаногов
3-2-3-2
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
5
Головатенко
8
Макаренко
99
Житнев
5
Гладышев
15
Чадов
99
Азаров
11
Кириллов
7
Сердюк
7
Сердюк
11
Кириллов
76
Постаногов
22
Алексеев
22
Алексеев
76
Постаногов
16
Барановский
95
Вамбольт
95
Вамбольт
16
Барановский
5
Рябокобыленко
33
Волков
33
Волков
5
Рябокобыленко
99
Азаров
98
Якупов
98
Якупов
99
Азаров
15
Чадов
66
Абушев
66
Абушев
15
Чадов
3
Плопа
93
Шишкин
93
Шишкин
3
Плопа
5
Гладышев
12
Кувшинов
12
Кувшинов
5
Гладышев
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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