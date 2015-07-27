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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тюмень
Балтика - Тюмень: обзор матча 27 июля 2015
Балтика
27.07.2015, понедельник, 21:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
31'
А. Сердюк
88'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тюмень
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Макарчук
90'
88'
Желтая карточка
А. Пустозеров
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Павленко
84'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Глушков
77'
Желтая карточка
Н. Глушков
74'
71'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Кичин
59'
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Пустозеров
Замена
Г. Постаногов
️️️️
А. Сердюк
58'
Замена
О. Ланин
️️️️
В. Земченков
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Сердюк
31'
Желтая карточка
С. Цуканов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Евгений Цимбал
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рогачев
17
Макарчук
4
Овсиенко
39
Цуканов
68
Запрудских
8
Цимбал
23
Земченков
47
Глушков
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
3-2-3-1
35
Телков
30
Таказов
19
Пономарев
4
Локтионов
77
Павленко
2
Кичин
4
Пустозеров
4
Кленкин
20
Теленков
9
Мамтов
17
Макарчук
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Макарчук
7
Сердюк
76
Постаногов
76
Постаногов
7
Сердюк
23
Земченков
64
Ланин
64
Ланин
23
Земченков
47
Глушков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
47
Глушков
7
Нежелев
19
Кучиев
19
Кучиев
7
Нежелев
4
Пустозеров
27
Чудин
27
Чудин
4
Пустозеров
2
Кичин
13
Шляпкин
13
Шляпкин
2
Кичин
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
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Иртыш
1 : 2
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0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
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