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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 25 ноября 2015
Балтика
25.11.2015, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 0
Завершен
Луч
26'
А. Сердюк
33'
С. Цуканов
40'
В. Кренделев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
Замена
Е. Фролов
️️️️
А. Макарчук
87'
77'
Желтая карточка
Д. Гузь
77'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Пискунов
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Рябокобыленко
75'
67'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Р. Славнов
65'
Желтая карточка
Р. Славнов
61'
Замена
М. Насадюк
️️️️
М. Зюзин
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
58'
52'
Желтая карточка
Р. Корян
46'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
М. Вотинов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
В. Кренделев
40'
36'
Желтая карточка
А. Пискунов
ГОЛ! 2:0!
С. Цуканов
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Сердюк
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Барановский
17
Макарчук
39
Сармонт
39
Цуканов
13
Тимофеев
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
4-3-3
70
Котляров
5
Пискунов
67
Колычев
55
Гузь
2
Кренделев
4
Славнов
15
Зюзин
44
Клопков
6
Нивалдо
45
Вотинов
9
Корян
17
Макарчук
39
Фролов
39
Фролов
17
Макарчук
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
5
Рябокобыленко
47
Глушков
47
Глушков
5
Рябокобыленко
5
Пискунов
60
Казанков
60
Казанков
5
Пискунов
4
Славнов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
4
Славнов
15
Зюзин
3
Насадюк
3
Насадюк
15
Зюзин
45
Вотинов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
45
Вотинов
Остались в запасе
Балтика
Луч
44
Александр Логунов
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Луч
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Балтика
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