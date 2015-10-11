Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Зенит-2
Балтика - Зенит-2: обзор матча 11 октября 2015
Балтика
11.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
35'
В. Каленкович
42'
А. Макарчук
70'
О. Ланин
89'
А. Вяткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Зенит-2
Замена
А. Куцеро
️️️️
В. Земченков
90'
+2
Замена
В. Сармонт
️️️️
О. Ланин
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Вяткин
Замена
Г. Постаногов
️️️️
Н. Чхапелия
87'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
82'
76'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Иванов
76'
Замена
М. Палиенко
️️️️
П. Долгов
ГОЛ! 3:0!
О. Ланин
70'
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Запрудских
65'
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
К. Троянов
46'
Замена
Д. Ящук
️️️️
И. Зуев
ГОЛ! 2:0!
А. Макарчук
42'
Желтая карточка
В. Каленкович
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Каленкович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
27
Алексей Куцеро
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
4-3-3
16
Барановский
17
Макарчук
39
Цуканов
4
Овсиенко
68
Запрудских
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
93
Каленкович
7
Чхапелия
23
Земченков
3-1-3-1-2
96
Обухов
55
Вяткин
58
Зуев
55
Лобов
79
Троянов
88
Богаев
18
Зырянов
22
Иванов
18
Попов
20
Марков
91
Долгов
7
Чхапелия
76
Постаногов
76
Постаногов
7
Чхапелия
64
Ланин
39
Сармонт
39
Сармонт
64
Ланин
23
Земченков
27
Куцеро
27
Куцеро
23
Земченков
68
Запрудских
47
Глушков
47
Глушков
68
Запрудских
58
Зуев
91
Ящук
91
Ящук
58
Зуев
79
Троянов
13
Киреенко
13
Киреенко
79
Троянов
22
Иванов
43
Назимов
43
Назимов
22
Иванов
91
Долгов
99
Палиенко
99
Палиенко
91
Долгов
Остались в запасе
Балтика
Зенит-2
22
Алексей Алексеев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
29
Михаил Мжельский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
29
Михаил Мжельский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Балтика - Зенит-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Зенит-2
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
2
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
2
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
15 ноября
12
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+