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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 07 апреля 2016
Балтика
07.04.2016, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
56'
А. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-2
Замена
Г. Постаногов
️️️️
А. Макаров
90'
+2
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
90'
Замена
В. Земченков
️️️️
В. Кириллов
87'
78'
Замена
А. Федчук
️️️️
З. Бакаев
73'
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Савичев
65'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:0!
А. Макаров
56'
41'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Ш. Шанбиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Барановский
27
Лебедев
39
Сармонт
4
Овсиенко
13
Тимофеев
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
11
Макаров
10
Гелоян
11
Кириллов
4-3-2-1
47
Филиппов
9
Комбаров
4
Савичев
44
Лисинков
5
Кутин
2
Шанбиев
99
Гулиев
8
Самсонов
7
Бакаев
7
Каюмов
13
Обухов
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
11
Макаров
76
Постаногов
76
Постаногов
11
Макаров
11
Кириллов
23
Земченков
23
Земченков
11
Кириллов
2
Шанбиев
21
Ходырев
21
Ходырев
2
Шанбиев
7
Каюмов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Каюмов
4
Савичев
7
Козлов
7
Козлов
4
Савичев
7
Бакаев
10
Федчук
10
Федчук
7
Бакаев
Остались в запасе
Балтика
Спартак-2
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Балтика - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Балтика
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