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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 15 июля 2015
Балтика
15.07.2015, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
2'
И. Гелоян
5'
В. Земченков (П)
29'
А. Болонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волгарь
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Чхапелия
90'
+3
Замена
Г. Постаногов
️️️️
В. Земченков
90'
+2
Желтая карточка
Н. Чхапелия
90'
+1
Желтая карточка
С. Цуканов
79'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Сердюк
74'
70'
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Болонин
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Макарчук
60'
Желтая карточка
А. Сердюк
58'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
56'
Желтая карточка
В. Запрудских
52'
46'
Замена
Б. Петрович
️️️️
Е. Стешин
46'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Р. Газзаев
46'
Замена
А. Байрыев
️️️️
М. Яковлев
30'
Желтая карточка
С. Терехов
29'
ГОЛ! 2:1!
А. Болонин
Желтая карточка
И. Гелоян
6'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Земченков
5'
4'
Желтая карточка
Д. Иванов
ГОЛ! 1:0!
И. Гелоян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Евгений Цимбал
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рогачев
17
Макарчук
4
Овсиенко
39
Цуканов
68
Запрудских
8
Цимбал
23
Земченков
47
Глушков
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
4-4-1-1
71
Бучнев
7
Зураев
76
Стешин
13
Иванов
32
Терехов
10
Газзаев
33
Кренделев
9
Яковлев
15
Коломийченко
11
Болонин
13
Алхазов
23
Земченков
76
Постаногов
76
Постаногов
23
Земченков
7
Сердюк
64
Ланин
64
Ланин
7
Сердюк
17
Макарчук
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Макарчук
Чхапелия
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
Чхапелия
10
Газзаев
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Газзаев
9
Яковлев
28
Байрыев
28
Байрыев
9
Яковлев
11
Болонин
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Болонин
76
Стешин
11
Петрович
11
Петрович
76
Стешин
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Волгарь
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Балтика
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