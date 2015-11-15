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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 15 ноября 2015
Балтика
15.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
Желтая карточка
Е. Овсиенко
89'
84'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
Е. Цимбал
70'
67'
Замена
А. Мануковский
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Макарчук
62'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Алексеев
62'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Барановский
17
Макарчук
39
Сармонт
39
Цуканов
13
Тимофеев
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
93
Каленкович
10
Гелоян
22
Алексеев
4-1-3-1-1
88
Шелия
35
Гультяев
22
Шабаев
23
Васильев
23
Чернов
15
Фатуллаев
10
Алиев
8
Иванов
9
Лешонок
88
Галыш
81
Низамутдинов
17
Макарчук
7
Сердюк
7
Сердюк
17
Макарчук
22
Алексеев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
22
Алексеев
8
Цимбал
4
Овсиенко
4
Овсиенко
8
Цимбал
9
Лешонок
8
Мануковский
8
Мануковский
9
Лешонок
81
Низамутдинов
23
Лескано
23
Лескано
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Балтика - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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