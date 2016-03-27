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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Армавир
Балтика - Армавир: обзор матча 27 марта 2016
Балтика
27.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 1
Завершен
Армавир
70'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Армавир
90'
+1
Замена
В. Винниченко
️️️️
П. Деобальд
Замена
В. Земченков
️️️️
О. Ланин
82'
80'
Замена
А. Михеев
️️️️
Т. Царикаев
80'
Желтая карточка
Т. Царикаев
75'
Замена
Е. Тараканов
️️️️
З. Арзиани
74'
Желтая карточка
А. Васильев
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Деобальд
Желтая карточка
А. Сердюк
68'
Желтая карточка
А. Сердюк
68'
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Кириллов
62'
Замена
А. Сердюк
️️️️
Г. Постаногов
62'
42'
Желтая карточка
В. Павлов
35'
Замена
В. Павлов
️️️️
Р. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Вячеслав Землянский
ОП
33
Максим Волков
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
4-3-1-2
16
Барановский
27
Лебедев
15
Сосранов
39
Сармонт
13
Тимофеев
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
10
Гелоян
76
Постаногов
11
Кириллов
2-1-4-2-1
27
Комаров
24
Мирошниченко
20
Дугалич
17
Царикаев
17
Васильев
28
Григорян
25
Арзиани
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
76
Постаногов
7
Сердюк
7
Сердюк
76
Постаногов
64
Ланин
23
Земченков
23
Земченков
64
Ланин
11
Кириллов
11
Макаров
11
Макаров
11
Кириллов
57
Деобальд
40
Винниченко
40
Винниченко
57
Деобальд
25
Арзиани
55
Тараканов
55
Тараканов
25
Арзиани
17
Царикаев
90
Михеев
90
Михеев
17
Царикаев
28
Григорян
69
Павлов
69
Павлов
28
Григорян
Остались в запасе
Балтика
Армавир
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Вячеслав Землянский
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Вячеслав Землянский
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
45
Всеволод Ермаков
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Армавир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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