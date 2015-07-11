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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 11 июля 2015
Шинник
11.07.2015, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
27'
В. Запрудских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
С. Цуканов
86'
Желтая карточка
А. Рогачев
86'
Замена
О. Ланин
️️️️
В. Запрудских
Замена
В. Цховребов
️️️️
Э. Булия
83'
81'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
А. Сердюк
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
61'
46'
Замена
В. Земченков
️️️️
Н. Чхапелия
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Малоян
️️️️
Д. Никитинский
46'
43'
Желтая карточка
В. Запрудских
41'
Желтая карточка
Н. Чхапелия
34'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Запрудских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-3-2-2
1
Малышев
6
Беляев
33
Ламанж
97
Ятченко
20
Войдель
7
Никитинский
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
91
Булия
87
Мязин
4-2-3-1
1
Рогачев
68
Запрудских
4
Овсиенко
39
Цуканов
17
Макарчук
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
7
Чхапелия
47
Глушков
93
Каленкович
7
Сердюк
91
Булия
15
Цховребов
15
Цховребов
91
Булия
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
7
Никитинский
0
Малоян
0
Малоян
7
Никитинский
7
Сердюк
76
Постаногов
76
Постаногов
7
Сердюк
5
Рябокобыленко
10
Гелоян
10
Гелоян
5
Рябокобыленко
68
Запрудских
64
Ланин
64
Ланин
68
Запрудских
7
Чхапелия
23
Земченков
23
Земченков
7
Чхапелия
Остались в запасе
Шинник
Балтика
8
Михаил Земсков
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Шинник - Балтика
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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