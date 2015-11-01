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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 01 ноября 2015
Балтика
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
13'
С. Цуканов
33'
А. Зюзинс (АГ)
49'
Д. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
Желтая карточка
М. Барановский
90'
+3
Замена
М. Волков
️️️️
А. Алексеев
90'
+1
Замена
В. Сармонт
️️️️
В. Запрудских
86'
84'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
82'
Вторая желтая
С. Бреев
Замена
В. Тимофеев
️️️️
И. Гелоян
80'
75'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Рябокобыленко
75'
70'
Желтая карточка
А. Делькин
Желтая карточка
Е. Цимбал
69'
60'
Желтая карточка
С. Бреев
53'
Замена
С. Бреев
️️️️
Р. Воробьев
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Андреев
45'
+1
Желтая карточка
Д. Андреев
44'
Желтая карточка
Р. Воробьев
43'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
И. Гелоян
40'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Зюзинс
33'
24'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
39
Евгений Фролов
ЦП
27
Алексей Куцеро
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Барановский
17
Макарчук
39
Цуканов
4
Овсиенко
68
Запрудских
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
93
Каленкович
10
Гелоян
22
Алексеев
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
84
Воробьев
17
Зюзинс
90
Делькин
68
Запрудских
39
Сармонт
39
Сармонт
68
Запрудских
10
Гелоян
13
Тимофеев
13
Тимофеев
10
Гелоян
22
Алексеев
33
Волков
33
Волков
22
Алексеев
5
Рябокобыленко
47
Глушков
47
Глушков
5
Рябокобыленко
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
84
Воробьев
23
Бреев
23
Бреев
84
Воробьев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
17
Зюзинс
22
Кобялко
22
Кобялко
17
Зюзинс
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
39
Евгений Фролов
ЦП
27
Алексей Куцеро
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ЦП
27
Алексей Куцеро
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - Оренбург
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Балтика
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