Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сокол
Балтика - Сокол: обзор матча 12 марта 2016
Балтика
12.03.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сокол
85'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
А. Макарчук
79'
65'
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Андреев
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Сердюк
62'
56'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
А. Сердюк
48'
37'
Желтая карточка
А. Столяренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-5-1-1
16
Барановский
15
Сосранов
39
Сармонт
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
27
Лебедев
10
Гелоян
7
Сердюк
3-2-2-2-1
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
27
Молодцов
2
Серасхов
8
Бурченко
34
Сабитов
77
Романенко
77
Андреев
11
Дегтярев
7
Сердюк
11
Кириллов
11
Кириллов
7
Сердюк
11
Дегтярев
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Дегтярев
8
Бурченко
9
Муллин
9
Муллин
8
Бурченко
77
Андреев
24
Коротаев
24
Коротаев
77
Андреев
Остались в запасе
Балтика
Сокол
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Балтика - Сокол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Сокол
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
15 ноября
12
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+