Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bernardo - статистика

#25 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 0
06.11.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
1 : 1
24.10.2022
Интернасьонал
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
37' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
4 : 0
07.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
2 : 0
18.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
32' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 1
04.07.2022
Форталеза
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
3 : 0
25.06.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 1
19.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
1 : 1
05.06.2022
Коритиба
1' - 71'
50'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
1 : 0
29.05.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
3 : 0
10.04.2022
Гойас
Был в запасе
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+