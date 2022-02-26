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    Вильхельм Ворсагер - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Вильхельм
    Фамилия Ворсагер
    Команда Адмира Ваккер
    Состав Основной
    Родной город Баден
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1997 (25 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Адмира Ваккер 24 3 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:3 Альтах (Альтах)
    43'
    07.05.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    26.04.2022 73' -90' Рид (Рид) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    16.04.2022 73' -90' Хартберг (Хартберг) 1:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    90'
    09.04.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 ЛАСК (Линц)
    02.04.2022 71' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    19.03.2022 1' -46' Тироль (Ваттенс) 0:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    12.03.2022 81' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 2:0 Рид (Рид)
    06.03.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Аустрия (Вена)
    7'
    26.02.2022 1' -65' Альтах (Альтах) 0:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    19.02.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:3 ЛАСК (Линц)
    25'
    12.12.2021 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рапид (Вена)
    43'
    04.12.2021 1' -90' Штурм (Грац) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    38'
    27.11.2021 63' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    90'
    20.11.2021 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    62'
    06.11.2021 88' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рид (Рид)
    30.10.2021 75' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Адмира Ваккер (Модлинг)
    88'
    23.10.2021 67' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Тироль (Ваттенс)
    16.10.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    26.09.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    18.09.2021 78' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 Хартберг (Хартберг)
    11.09.2021 77' -90' Рапид (Вена) 1:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    90'
    29.08.2021 72' -89' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 Штурм (Грац)
    21.08.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    14.08.2021 1' -84' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    07.08.2021 1' -88' Рид (Рид) 2:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    31.07.2021 74' -89' Адмира Ваккер (Модлинг) 4:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    24.07.2021 1' -88' Тироль (Ваттенс) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    90'
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