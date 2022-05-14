Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вильхельм Ворсагер - статистика

Завершил карьеру
29 июня 1997 (29), Баден
#19 | Защитник
189 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адмира Ваккер
24
3
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
1' - 90'
43'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 2
16.04.2022
Адмира Ваккер
73' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
09.04.2022
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 2
02.04.2022
Адмира Ваккер
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
19.03.2022
Адмира Ваккер
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
12.03.2022
Рид
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.03.2022
Аустрия
1' - 90'
7'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 2
26.02.2022
Адмира Ваккер
1' - 65'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
19.02.2022
ЛАСК
1' - 90'
25'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
12.12.2021
Рапид
1' - 90'
43'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
1 : 1
04.12.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
38'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
63' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Зальцбург
0 : 0
20.11.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
62'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Адмира Ваккер
1 : 2
06.11.2021
Рид
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия К
3 : 3
30.10.2021
Адмира Ваккер
75' - 90'
88'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
23.10.2021
Тироль
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
2 : 2
16.10.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 1
26.09.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
18.09.2021
Хартберг
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
1 : 2
11.09.2021
Адмира Ваккер
77' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
29.08.2021
Штурм
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
14.08.2021
Зальцбург
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
2 : 1
07.08.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Адмира Ваккер
4 : 0
31.07.2021
Аустрия К
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Тироль
1 : 1
24.07.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+