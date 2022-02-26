Вильхельм Ворсагер - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Вильхельм
|Фамилия
|Ворсагер
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Вильхельм
|Фамилия
|Ворсагер
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Адмира Ваккер
|24
|3
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|43'
|07.05.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|26.04.2022
|73' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|16.04.2022
|73' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|90'
|09.04.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|02.04.2022
|71' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|19.03.2022
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|12.03.2022
|81' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.03.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|7'
|26.02.2022
|1' -65'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|19.02.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|ЛАСК (Линц)
|25'
|12.12.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|43'
|04.12.2021
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|38'
|27.11.2021
|63' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|20.11.2021
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|62'
|06.11.2021
|88' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рид (Рид)
|30.10.2021
|75' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|88'
|23.10.2021
|67' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Тироль (Ваттенс)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|26.09.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|18.09.2021
|78' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|Хартберг (Хартберг)
|11.09.2021
|77' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|90'
|29.08.2021
|72' -89'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|Штурм (Грац)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|14.08.2021
|1' -84'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|07.08.2021
|1' -88'
|Рид (Рид)
|2:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|31.07.2021
|74' -89'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|4:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|24.07.2021
|1' -88'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|90'