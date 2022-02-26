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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 26 февраля 2022
Альтах
26.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
8'
Р. Кершбаум
49'
М. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Э. Шрайнер
84'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Д. Райтер
84'
82'
Желтая карточка
О. Бабуску
77'
Замена
О. Бабуску
️️️️
С. Звиршитц
77'
Замена
S. Major
️️️️
М. Мустафа
70'
Замена
J. Ganda
️️️️
Л. Лукачевич
69'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Я. Водганел
65'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
В. Ворсагер
Замена
Н. Бишоф
️️️️
М. Нанизаямо
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Мустафа
Пас отдал
С. Бауэр
Пенальти не реализован!
А. Нухиу
38'
37'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
К. Моншейн
️️️️
Д. Гаудино
31'
Желтая карточка
Д. Райтер
12'
8'
Пенальти не реализован!
Р. Кершбаум
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кершбаум
Желтая карточка
Д. Гаудино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
77
Ян Водганел
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Адмира Ваккер
25
Томас Эбнер
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
2-1-5-2
16
37
Эдокполор
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
27
Хаудум
29
Нимага
29
Райтер
10
Гаудино
16
Шрайнер
37
Нанизаямо
9
Нухиу
3-3-3-1
1
4
Бауэр
2
Ворсагер
15
Звиршитц
3
Шмидль
4
Малишек
47
Лукачевич
77
Водганел
5
Кершбаум
86
Сурданович
9
Мустафа
16
Шрайнер
34
Турнвальд
34
Турнвальд
16
Шрайнер
29
Райтер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
29
Райтер
37
Нанизаямо
27
Бишоф
27
Бишоф
37
Нанизаямо
10
Гаудино
14
Моншейн
14
Моншейн
10
Гаудино
2
Ворсагер
25
Эбнер
25
Эбнер
2
Ворсагер
9
Мустафа
19
19
9
Мустафа
15
Звиршитц
30
Бабуску
30
Бабуску
15
Звиршитц
77
Водганел
84
84
77
Водганел
47
Лукачевич
97
97
47
Лукачевич
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
19
Себастьян Айгнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
19
Себастьян Айгнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Остались в запасе
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Адмира Ваккер
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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