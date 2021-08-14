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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Зальцбург
Адмира Ваккер - Зальцбург: обзор матча 14 августа 2021
Адмира Ваккер
14.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
81'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Зальцбург
90'
+1
Желтая карточка
М. Вебер
Замена
M. Hausjell
️️️️
В. Ворсагер
84'
82'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Ульмер
81'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Адаму
73'
Желтая карточка
А. Бернед
Желтая карточка
A. Leitner
69'
68'
Желтая карточка
Ж. Адаму
68'
Желтая карточка
Н. Капалдо
Замена
И. Элмкиес
️️️️
О. Бабуску
64'
62'
Замена
А. Бернед
️️️️
Б. Ааронсон
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Л. Сучич
62'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
К. Адейеми
Замена
D. Starkl
️️️️
Л. Кронбергер
59'
Замена
F. Ristanic
️️️️
М. Мустафа
59'
46'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
Желтая карточка
М. Мустафа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Адмира Ваккер
10
Илай Элмкиес
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-4
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
4
Айву
30
Бабуску
5
Кершбаум
9
Мустафа
4
Малишек
2
Ворсагер
7
Кронбергер
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
30
Бабуску
10
Элмкиес
10
Элмкиес
30
Бабуску
9
Мустафа
22
22
9
Мустафа
2
Ворсагер
24
24
2
Ворсагер
7
Кронбергер
7
7
7
Кронбергер
17
Ульмер
13
Бернардо
13
Бернардо
17
Ульмер
24
Сучич
19
Окафор
19
Окафор
24
Сучич
11
Ааронсон
24
Бернед
24
Бернед
11
Ааронсон
14
Адейеми
24
Капалдо
24
Капалдо
14
Адейеми
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Зальцбург
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Зальцбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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