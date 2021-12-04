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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Адмира Ваккер
Штурм - Адмира Ваккер: обзор матча 04 декабря 2021
Штурм
04.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
13'
Я. Яншер
38'
В. Ворсагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Адмира Ваккер
73'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
69'
Замена
Патрик
️️️️
J. Ganda
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Ньянгбо
67'
Желтая карточка
Л. Ягер
59'
46'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Т. Эбнер
45'
+1
Желтая карточка
Н. Даткович
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Ворсагер
Пас отдал
М. Мустафа
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
А. Прасс
13'
9'
Желтая карточка
J. Ganda
Желтая карточка
Г. Вютрих
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
4
Лукас Малишек
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Адмира Ваккер
98
Патрик
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
17
Ягер
22
Прасс
89
Яншер
11
Саркария
9
Йебоа
7
Ньянгбо
3-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
25
Эбнер
5
Кершбаум
4
Малишек
97
9
Мустафа
6
Даткович
2
Ворсагер
7
Ньянгбо
30
Кюн
30
Кюн
7
Ньянгбо
97
98
Патрик
98
Патрик
97
25
Эбнер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
25
Эбнер
Остались в запасе
Штурм
Адмира Ваккер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Остались в запасе
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Штурм - Адмира Ваккер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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