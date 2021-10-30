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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Адмира Ваккер
Аустрия К - Адмира Ваккер: обзор матча 30 октября 2021
Аустрия К
30.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Адмира Ваккер
9'
Т. Гемичибаши (П)
14'
М. Пинк
49'
П. Грайль
11'
M. Hausjell
33'
Р. Кершбаум (П)
82'
Р. Кершбаум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Адмира Ваккер
90'
+1
Вторая желтая
Л. Лукачевич
88'
Желтая карточка
В. Ворсагер
82'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. Кершбаум
75'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Y. Brugger
75'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
M. Hausjell
Желтая карточка
Ф. Ридер
69'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
66'
66'
Замена
О. Бабуску
️️️️
Т. Эбнер
Желтая карточка
А. Тимосси-Андерссон
56'
51'
Желтая карточка
Т. Эбнер
ГОЛ! 3:2!
П. Грайль
Пас отдал
Ф. Ридер
49'
46'
Желтая карточка
Л. Лукачевич
Замена
Ф. Яриц
️️️️
A. Fuchs
46'
33'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Кершбаум
29'
Замена
Л. Малишек
️️️️
И. Элмкиес
ГОЛ! 2:1!
М. Пинк
Пас отдал
К. Цветко
14'
11'
ГОЛ! 1:1!
M. Hausjell
Пас отдал
Р. Кершбаум
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Гемичибаши
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
18
Патрик Грайль
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
98
Патрик
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Адмира Ваккер
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
1-3-5
13
Менцель
37
Виммер
8
81
Гемичибаши
33
Ридер
28
Пауль
32
Пинк
21
Тимосси-Андерссон
24
Цветко
63
Сараванья
2-4-4
1
3
Шмидль
47
Лукачевич
5
Кершбаум
10
Элмкиес
25
Эбнер
98
Патрик
38
6
Даткович
7
Кронбергер
24
8
7
Яриц
7
Яриц
8
25
Эбнер
30
Бабуску
30
Бабуску
25
Эбнер
10
Элмкиес
4
Малишек
4
Малишек
10
Элмкиес
38
84
84
38
24
2
Ворсагер
2
Ворсагер
24
Остались в запасе
Аустрия К
Адмира Ваккер
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Аустрия К - Адмира Ваккер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
Новости команд
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Аустрия К
Адмира Ваккер
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
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2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
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