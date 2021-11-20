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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Адмира Ваккер
Зальцбург - Адмира Ваккер: обзор матча 20 ноября 2021
Зальцбург
20.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Адмира Ваккер
90'
+2
Желтая карточка
Л. Лукачевич
87'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Кронбергер
82'
Желтая карточка
Ф. Шмидль
Замена
Бернардо
️️️️
А. Ульмер
80'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
79'
72'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Т. Эбнер
62'
Желтая карточка
В. Ворсагер
57'
Замена
J. Ganda
️️️️
М. Мустафа
50'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Нико Даткович
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
68
Онгуене
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
25
Эбнер
5
Кершбаум
6
Даткович
4
Малишек
2
Ворсагер
9
Мустафа
7
Кронбергер
17
Ульмер
13
Бернардо
13
Бернардо
17
Ульмер
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
25
Эбнер
3
Шмидль
3
Шмидль
25
Эбнер
7
Кронбергер
84
84
7
Кронбергер
9
Мустафа
97
97
9
Мустафа
Остались в запасе
Зальцбург
Адмира Ваккер
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Зальцбург - Адмира Ваккер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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