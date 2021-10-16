Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Адмира Ваккер
Аустрия - Адмира Ваккер: обзор матча 16 октября 2021
Аустрия
16.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
18'
Г. Тигль
17'
J. Ganda
75'
Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Адмира Ваккер
90'
+2
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
М. Мустафа
Замена
Д. Келеш
️️️️
Г. Тигль
80'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Джуричин
79'
Желтая карточка
М. Браунедер
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
Патрик
71'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Лукачевич
71'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Эбнер
Желтая карточка
М. Хускович
66'
56'
Желтая карточка
Н. Даткович
Желтая карточка
М. Фишер
55'
50'
Желтая карточка
Т. Эбнер
46'
Замена
Патрик
️️️️
D. Starkl
36'
Замена
О. Бабуску
️️️️
J. Ganda
21'
Желтая карточка
A. Leitner
ГОЛ! 1:1!
Г. Тигль
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Ganda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Нико Даткович
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
15
Filip Antovski
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
3-1-1-5
1
Пенц
15
4
Эль-Шейви
39
Тигль
5
Мартель
30
Фишер
23
Браунедер
7
Джуричин
29
Хускович
5
Мюль
46
Хандль
2-2-5
1
15
Звиршитц
47
Лукачевич
25
Эбнер
5
Кершбаум
9
Мустафа
38
4
Малишек
97
7
39
Тигль
70
Келеш
70
Келеш
39
Тигль
7
Джуричин
7
Юкич
7
Юкич
7
Джуричин
9
Мустафа
3
Шмидль
3
Шмидль
9
Мустафа
25
Эбнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
25
Эбнер
97
30
Бабуску
30
Бабуску
97
7
98
Патрик
98
Патрик
7
47
Лукачевич
84
84
47
Лукачевич
Остались в запасе
Аустрия
Адмира Ваккер
15
Filip Antovski
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
15
Filip Antovski
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Аустрия - Адмира Ваккер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Адмира Ваккер
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+