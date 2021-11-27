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Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Вольфсберг
Адмира Ваккер - Вольфсберг: обзор матча 27 ноября 2021
Адмира Ваккер
27.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
82'
М. Лиендл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Вольфсберг
Красная карточка
Ф. Шмидль
90'
+6
Желтая карточка
В. Ворсагер
90'
+2
90'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Лиендл
Замена
Патрик
️️️️
Т. Эбнер
86'
Замена
Л. Лукачевич
️️️️
M. Ostrzolek
85'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лиендл
76'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
69'
64'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Ш. Дьен
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Л. Кронбергер
63'
Желтая карточка
J. Ganda
50'
Желтая карточка
Н. Даткович
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
2-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
25
Эбнер
5
Кершбаум
6
Даткович
84
4
Малишек
97
7
Кронбергер
2-3-5
31
Кофлер
24
Лочошвили
3
Шерцер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
21
Дьен
37
Дедич
97
Ясич
7
Перец
9
Барибо
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
84
47
Лукачевич
47
Лукачевич
84
25
Эбнер
98
Патрик
98
Патрик
25
Эбнер
7
Кронбергер
2
Ворсагер
2
Ворсагер
7
Кронбергер
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
10
Лиендл
17
Страцниг
17
Страцниг
10
Лиендл
21
Дьен
29
Визингер
29
Визингер
21
Дьен
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Вольфсберг
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Адмира Ваккер - Вольфсберг
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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