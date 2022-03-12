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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рид
Адмира Ваккер - Рид: обзор матча 12 марта 2022
Адмира Ваккер
12.03.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Рид
11'
Р. Кершбаум (П)
71'
Р. Кершбаум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - Рид
Замена
S. Major
️️️️
L.
90'
+1
Замена
F. Ristanic
️️️️
Я. Водганел
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Лакнер
️️️️
С. Нутц
83'
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
Ф. Зивальд
83'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
N. Stosic
Замена
В. Ворсагер
️️️️
М. Мустафа
81'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Лукачевич
72'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Кершбаум
71'
62'
Замена
M. Canadi
️️️️
Д. Нене
55'
Желтая карточка
Л. Микич
30'
Желтая карточка
Т. Плавотич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кершбаум
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
86
Стефано Сурданович
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Лео Микич
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Адмира Ваккер
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
19
Sámuel Major
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-3-3-1
1
15
Звиршитц
33
4
Бауэр
47
Лукачевич
4
Малишек
25
Эбнер
86
Сурданович
5
Кершбаум
77
Водганел
9
Мустафа
3-2-5
32
55
Мейсль
4
Плавотич
25
Зивальд
12
Байич
22
Нутц
9
Микич
45
Нене
4
Зигль
37
10
Вайссмайер
9
Мустафа
2
Ворсагер
2
Ворсагер
9
Мустафа
33
19
19
33
77
Водганел
22
22
77
Водганел
47
Лукачевич
84
84
47
Лукачевич
25
Зивальд
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
25
Зивальд
22
Нутц
6
Лакнер
6
Лакнер
22
Нутц
37
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
37
45
Нене
8
8
45
Нене
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рид
10
Илай Элмкиес
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Jonas Wendlinger
ВР
11
Murat Satin
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
10
Илай Элмкиес
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
11
Murat Satin
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Адмира Ваккер - Рид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
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2019.06.29 20:06
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