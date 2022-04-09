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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - ЛАСК
Адмира Ваккер - ЛАСК: обзор матча 09 апреля 2022
Адмира Ваккер
09.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
47'
Л. Лукачевич
6'
П. Михорль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - ЛАСК
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Я. Водганел
89'
83'
Замена
К. Накамура
️️️️
С. Хорват
63'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
54'
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Шмидт
ГОЛ! 1:1!
Л. Лукачевич
47'
46'
Замена
Я. Боллер
️️️️
М. Поцман
Желтая карточка
Л. Лукачевич
45'
+1
35'
Желтая карточка
М. Поцман
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Михорль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
86
Стефано Сурданович
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
4-3-2
1
47
Лукачевич
4
Бауэр
2
Ворсагер
15
Звиршитц
77
Водганел
5
Кершбаум
86
Сурданович
84
7
1-1-3-1-4
30
Шлагер
28
Визингер
8
Холланд
5
Филипович
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
36
Гойгингер
13
Шмидт
19
Поцман
18
Балич
77
Водганел
3
Шмидль
3
Шмидль
77
Водганел
Мустафа
97
97
Мустафа
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
19
Поцман
34
Боллер
34
Боллер
19
Поцман
30
Хорват
11
Накамура
11
Накамура
30
Хорват
13
Шмидт
9
Грубер
9
Грубер
13
Шмидт
Остались в запасе
Адмира Ваккер
ЛАСК
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Адмира Ваккер - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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