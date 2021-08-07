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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Адмира Ваккер
Рид - Адмира Ваккер: обзор матча 07 августа 2021
Рид
07.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
14'
А. Байич
26'
С. Шабби
72'
М. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Адмира Ваккер
90'
Желтая карточка
С. Бауэр
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Нутц
87'
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
87'
82'
Замена
S. Auer
️️️️
М. Мустафа
Замена
М. Лакнер
️️️️
V.
77'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
74'
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Мустафа
Пас отдал
О. Бабуску
64'
Замена
J. Ganda
️️️️
Л. Малишек
64'
Замена
F. Ristanic
️️️️
D. Starkl
Замена
V.
️️️️
С. Шабби
61'
46'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Р. Кершбаум
46'
Замена
О. Бабуску
️️️️
Л. Кронбергер
ГОЛ! 2:0!
С. Шабби
Пас отдал
С. Нутц
26'
24'
Желтая карточка
Л. Малишек
ГОЛ! 1:0!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Адмира Ваккер
24
Stephan Auer
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
12
Байич
10
Вайссмайер
6
25
Зивальд
37
4-1-5
1
4
Бауэр
15
Звиршитц
47
Лукачевич
4
Айву
5
Кершбаум
2
Ворсагер
4
Малишек
7
9
Мустафа
7
Кронбергер
6
Лакнер
6
Лакнер
12
Байич
11
11
12
Байич
9
Шабби
8
8
9
Шабби
22
Нутц
9
Микич
9
Микич
22
Нутц
9
Мустафа
24
24
9
Мустафа
5
Кершбаум
10
Элмкиес
10
Элмкиес
5
Кершбаум
7
Кронбергер
30
Бабуску
30
Бабуску
7
Кронбергер
4
Малишек
97
97
4
Малишек
7
22
22
7
Остались в запасе
Рид
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Рид - Адмира Ваккер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
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Рид
Адмира Ваккер
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
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