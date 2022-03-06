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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Аустрия
Адмира Ваккер - Аустрия: обзор матча 06 марта 2022
Адмира Ваккер
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
7'
В. Ворсагер
64'
A. GrÃ¼nwald
82'
Р. Вучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - Аустрия
87'
Желтая карточка
М. Зуттнер
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вучич
Пас отдал
М. Хускович
Желтая карточка
Я. Водганел
79'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
С. Бауэр
78'
Замена
V. Nikolov
️️️️
М. Мустафа
78'
73'
Замена
Р. Вучич
️️️️
A. GrÃ¼nwald
Замена
J. Ganda
️️️️
С. Сурданович
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
A. GrÃ¼nwald
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Т. Эбнер
62'
61'
Замена
М. Хускович
️️️️
В. Демаку
55'
Желтая карточка
Л. Мюль
34'
Желтая карточка
Л. Гальвао
ГОЛ! 1:0!
В. Ворсагер
Пас отдал
Я. Водганел
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
77
Ян Водганел
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Аустрия
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-3-2-1
1
3
Шмидль
4
Бауэр
2
Ворсагер
47
Лукачевич
4
Малишек
15
Звиршитц
77
Водганел
86
Сурданович
9
Мустафа
2-1-3-4
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
6
Демаку
10
23
Браунедер
30
Фишер
5
Мюль
3
Гальвао
70
Келеш
39
Огайо
25
Эбнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
25
Эбнер
9
Мустафа
10
10
9
Мустафа
4
Бауэр
84
84
4
Бауэр
86
Сурданович
97
97
86
Сурданович
6
Демаку
29
Хускович
29
Хускович
6
Демаку
10
7
Вучич
7
Вучич
10
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Аустрия
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Остались в запасе
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Адмира Ваккер - Аустрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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