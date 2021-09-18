Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Хартберг
Адмира Ваккер - Хартберг: обзор матча 18 сентября 2021
Адмира Ваккер
18.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
17'
J. Ganda
83'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Хартберг
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Ю. Хайль
81'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Д. Авдияй
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Л. Кронбергер
78'
75'
Желтая карточка
M. Gollner
Замена
D. Starkl
️️️️
М. Мустафа
68'
64'
Замена
М. Джон Лема
️️️️
Н. Ниман
64'
Замена
М. Шмербек
️️️️
D. Stec
Замена
Т. Эбнер
️️️️
О. Бабуску
54'
40'
Желтая карточка
Т. Кайнц
Желтая карточка
О. Бабуску
39'
ГОЛ! 1:0!
J. Ganda
Пас отдал
М. Мустафа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
38
Yannick Brugger
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
5
Кершбаум
30
Бабуску
4
Малишек
9
Мустафа
7
Кронбергер
97
38
3-2-1-1-2
1
Свете
4
6
Зоннляйтнер
22
28
Хайль
14
Клем
23
Кайнц
10
Авдияй
7
Ниман
11
Хорват
30
Бабуску
25
Эбнер
25
Эбнер
30
Бабуску
9
Мустафа
7
7
9
Мустафа
7
Кронбергер
2
Ворсагер
2
Ворсагер
7
Кронбергер
22
34
Шмербек
34
Шмербек
22
7
Ниман
7
Лема
7
Лема
7
Ниман
10
Авдияй
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
10
Авдияй
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Хартберг
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Filip Ristanic
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Filip Ristanic
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Адмира Ваккер - Хартберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Хартберг
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+