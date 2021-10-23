Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Тироль
Адмира Ваккер - Тироль: обзор матча 23 октября 2021
Адмира Ваккер
23.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Тироль
89'
Д. Вриони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Тироль
90'
+5
Желтая карточка
B. Ozegovic
89'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Вриони
75'
Желтая карточка
Р. Смит
68'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
D. Tomic
Замена
Патрик
️️️️
M. Hausjell
67'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
И. Элмкиес
67'
65'
Желтая карточка
Д. Вриони
61'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Блуме
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
49'
47'
Желтая карточка
М. Авуджа
Желтая карточка
Н. Даткович
45'
+1
Желтая карточка
М. Мустафа
44'
11'
Желтая карточка
Т. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
98
Патрик
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Штефан Скрбо
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1-2-5
1
15
Звиршитц
10
Элмкиес
5
Кершбаум
6
Даткович
84
38
4
Малишек
7
Кронбергер
2-4-4
13
24
Кох
15
Авуджа
21
Рогель
6
Пецос
10
Блуме
5
Мюллер
10
Забитцер
6
Бехоунек
18
8
Смит
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
24
98
Патрик
98
Патрик
24
10
Элмкиес
2
Ворсагер
2
Ворсагер
10
Элмкиес
18
7
Скрбо
7
Скрбо
18
10
Блуме
9
Вриони
9
Вриони
10
Блуме
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Тироль
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Paul Schermer
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Адмира Ваккер - Тироль
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Тироль
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+