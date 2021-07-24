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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Адмира Ваккер
Тироль - Адмира Ваккер: обзор матча 24 июля 2021
Тироль
24.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
60'
М. Авуджа
90+4'
В. Ворсагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Адмира Ваккер
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
В. Ворсагер
Замена
Р. Смит
️️️️
Т. Анселм
84'
79'
Замена
M. Hausjell
️️️️
С. Звиршитц
79'
Замена
Л. Малишек
️️️️
И. Элмкиес
70'
Желтая карточка
С. Бауэр
Желтая карточка
Т. Анселм
70'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
М. Авуджа
68'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Т. Забитцер
62'
Желтая карточка
Т. Пецос
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Авуджа
60'
Желтая карточка
М. Авуджа
46'
36'
Желтая карточка
И. Элмкиес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
29
Kerber Felix
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
Адмира Ваккер
24
Stephan Auer
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
3-1-5
25
Освальд
32
Классен
15
Авуджа
24
Кох
6
Пецос
10
Забитцер
6
Бехоунек
21
Рогель
14
11
Анселм
4-2-2
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
4
Айву
47
Лукачевич
5
Кершбаум
10
Элмкиес
2
Ворсагер
7
15
Авуджа
20
Бахер
20
Бахер
15
Авуджа
10
Забитцер
14
14
10
Забитцер
11
Анселм
8
Смит
8
Смит
11
Анселм
15
Звиршитц
24
24
15
Звиршитц
10
Элмкиес
4
Малишек
4
Малишек
10
Элмкиес
Остались в запасе
Тироль
Адмира Ваккер
13
B. Ozegovic
ВР
29
Kerber Felix
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
24
Stephan Auer
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
29
Kerber Felix
ЦФ
Остались в запасе
24
Stephan Auer
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Тироль - Адмира Ваккер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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Тироль
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2021.12.24 14:21
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Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
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