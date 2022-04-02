Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 02 апреля 2022
Альтах
02.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
53'
К. Моншейн
45+1'
М. Нанизаямо (АГ)
48'
С. Сурданович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
90'
+2
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Сурданович
Замена
P. Netzer
️️️️
М. Нанизаямо
87'
Замена
L. Prokop
️️️️
Э. Шрайнер
87'
82'
Желтая карточка
A. Leitner
79'
Желтая карточка
Л. Малишек
72'
Замена
J. Ganda
️️️️
F. Ristanic
71'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Я. Водганел
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Гаудино
69'
Замена
Д. Райтер
️️️️
S. Mischitz
69'
Желтая карточка
Б. Нимага
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Моншейн
53'
52'
Желтая карточка
С. Бауэр
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Сурданович
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Нанизаямо
42'
Желтая карточка
Я. Водганел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
77
Ян Водганел
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
3
Lukas Prokop
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
2-1-4-3
16
18
Звишенбрюггер
14
4
Штраус
27
Хаудум
29
Нимага
10
Гаудино
16
Шрайнер
14
Моншейн
27
Бишоф
37
Нанизаямо
4-1-3-2
1
4
Бауэр
15
Звиршитц
25
Эбнер
47
Лукачевич
4
Малишек
77
Водганел
5
Кершбаум
86
Сурданович
22
84
16
Шрайнер
3
3
16
Шрайнер
14
29
Райтер
29
Райтер
14
37
Нанизаямо
5
5
37
Нанизаямо
10
Гаудино
9
Нухиу
9
Нухиу
10
Гаудино
86
Сурданович
3
Шмидль
3
Шмидль
86
Сурданович
77
Водганел
2
Ворсагер
2
Ворсагер
77
Водганел
22
97
97
22
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Адмира Ваккер
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+