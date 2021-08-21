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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Адмира Ваккер
Вольфсберг - Адмира Ваккер: обзор матча 21 августа 2021
Вольфсберг
21.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
20'
А. Дедич
45+3'
М. Лиендл (П)
90+1'
Ш. Дьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Адмира Ваккер
ГОЛ! 3:0!
Ш. Дьен
90'
+1
84'
Желтая карточка
Y. Brugger
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Рохер
82'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Ляйтгеб
82'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
70'
68'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Кронбергер
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Баумгартнер
62'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
62'
Желтая карточка
М. Тафернер
59'
54'
Замена
J. Ganda
️️️️
М. Мустафа
49'
Замена
Y. Brugger
️️️️
Л. Малишек
46'
Замена
️️️️
В. Ворсагер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Лиендл
45'
+3
45'
+2
Вторая желтая
С. Бауэр
35'
Желтая карточка
С. Бауэр
Желтая карточка
А. Кофлер
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Дедич
Пас отдал
Т. Рохер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
37
Амар Дедич
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
4
Лукас Малишек
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Адмира Ваккер
30
Онурхан Бабуску
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
3-4-3
31
Кофлер
3
Шерцер
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
7
Перец
9
Барибо
37
Дедич
4-2-4
1
4
Бауэр
4
Айву
15
Звиршитц
47
Лукачевич
5
Кершбаум
10
Элмкиес
9
Мустафа
7
7
Кронбергер
4
Малишек
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
17
Страцниг
17
Страцниг
16
Ляйтгеб
18
Рохер
21
Дьен
21
Дьен
18
Рохер
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
7
Кронбергер
84
84
7
Кронбергер
4
Малишек
38
38
4
Малишек
9
Мустафа
97
97
9
Мустафа
2
Ворсагер
2
Ворсагер
Остались в запасе
Вольфсберг
Адмира Ваккер
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
Остались в запасе
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Вольфсберг - Адмира Ваккер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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