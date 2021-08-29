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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Штурм
Адмира Ваккер - Штурм: обзор матча 29 августа 2021
Адмира Ваккер
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
70'
Р. Кершбаум
36'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Штурм
90'
+4
Желтая карточка
К. Йебоа
Желтая карточка
Л. Лукачевич
90'
+4
Желтая карточка
С. Звиршитц
90'
+4
Замена
Патрик
️️️️
М. Мустафа
89'
87'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Л. Ягер
84'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
М. Саркария
82'
Желтая карточка
С. Хирлендер
77'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Данте
Замена
В. Ворсагер
️️️️
О. Бабуску
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кершбаум
Пас отдал
Л. Лукачевич
70'
Замена
J. Ganda
️️️️
D. Starkl
66'
61'
Замена
А. Прасс
️️️️
И. Любич
51'
Желтая карточка
Л. Ягер
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
К. Йебоа
Желтая карточка
Л. Кронбергер
21'
19'
Желтая карточка
И. Любич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
24
Stephan Auer
ЦЗ
98
Патрик
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЦП
37
Мориц Вельс
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
2
Пауль Компош
ЦФ
2-2-5
1
15
Звиршитц
47
Лукачевич
30
Бабуску
5
Кершбаум
84
9
Мустафа
7
4
Малишек
38
1-5-4
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
11
Саркария
44
Данте
25
Хирлендер
77
Любич
17
Ягер
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
30
Кюн
9
Йебоа
9
Мустафа
98
Патрик
98
Патрик
9
Мустафа
30
Бабуску
2
Ворсагер
2
Ворсагер
30
Бабуску
7
97
97
7
11
Саркария
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
11
Саркария
77
Любич
22
Прасс
22
Прасс
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
89
Яншер
44
Данте
17
Ягер
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
17
Ягер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Штурм
24
Stephan Auer
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЦП
2
Пауль Компош
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
24
Stephan Auer
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЦП
2
Пауль Компош
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Адмира Ваккер - Штурм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
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