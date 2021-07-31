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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Аустрия К
Адмира Ваккер - Аустрия К: обзор матча 31 июля 2021
Адмира Ваккер
31.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Аустрия К
67'
С. Звиршитц
70'
О. Бабуску
77'
О. Бабуску
90+2'
Э. Айву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Аустрия К
ГОЛ! 4:0!
Э. Айву
90'
+2
Желтая карточка
Р. Кершбаум
86'
78'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
ГОЛ! 3:0!
О. Бабуску
Пас отдал
Л. Лукачевич
77'
Замена
S. Auer
️️️️
С. Звиршитц
74'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Л. Малишек
74'
ГОЛ! 2:0!
О. Бабуску
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Звиршитц
Пас отдал
Л. Лукачевич
67'
Замена
J. Ganda
️️️️
D. Starkl
59'
Замена
F. Ristanic
️️️️
Л. Кронбергер
59'
53'
Замена
P. Hutter
️️️️
Х. Пауль
51'
Желтая карточка
М. Пинк
Желтая карточка
С. Звиршитц
45'
+6
Замена
О. Бабуску
️️️️
Н. Даткович
45'
+4
39'
Красная карточка
Н. Виммер
Желтая карточка
М. Мустафа
15'
12'
Красная карточка
К. Гезос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
6
Нико Даткович
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
18
Патрик Грайль
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
8
Космас Гезос
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Адмира Ваккер
24
Stephan Auer
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
0
P. Hutter
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
4-1-5
1
4
Айву
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
5
Кершбаум
7
9
Мустафа
6
Даткович
4
Малишек
7
Кронбергер
2-1-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
81
Гемичибаши
28
Пауль
32
Пинк
21
Тимосси-Андерссон
24
Цветко
8
Гезос
15
Звиршитц
24
24
15
Звиршитц
6
Даткович
30
Бабуску
30
Бабуску
6
Даткович
7
97
97
7
7
Кронбергер
22
22
7
Кронбергер
4
Малишек
2
Ворсагер
2
Ворсагер
4
Малишек
28
Пауль
0
0
28
Пауль
21
Тимосси-Андерссон
20
Мацеевски
20
Мацеевски
21
Тимосси-Андерссон
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Аустрия К
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
92
F. Markelic
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Остались в запасе
38
Yannick Brugger
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
92
F. Markelic
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Аустрия К
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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Адмира Ваккер
Аустрия К
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2019.06.11 13:29
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2018.06.29 20:56
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