Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Адмира Ваккер
ЛАСК - Адмира Ваккер: обзор матча 26 сентября 2021
ЛАСК
26.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
47'
М. Карамоко
63'
С. Хорват
87'
Т. Гойгингер
33'
Р. Кершбаум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Адмира Ваккер
ГОЛ! 3:1!
Т. Гойгингер
87'
Желтая карточка
М. Поцман
85'
82'
Замена
M. Hausjell
️️️️
Л. Кронбергер
Замена
Л. Гргич
️️️️
Ф. Лукенедер
82'
Желтая карточка
А. Шмидт
75'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Р. Реннер
72'
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Хорват
71'
68'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Лукачевич
68'
Замена
D. Starkl
️️️️
J. Ganda
67'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Л. Малишек
ГОЛ! 2:1!
С. Хорват
63'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
60'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Карамоко
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Карамоко
Пас отдал
Т. Гойгингер
47'
46'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
Замена
Я. Летар
️️️️
П. Филипович
46'
35'
Желтая карточка
Т. Эбнер
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
38
Yannick Brugger
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
14
Яннис Летар
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
2-1-3-4
30
Шлагер
15
Марешич
33
Лукенедер
8
Холланд
5
Филипович
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
36
Гойгингер
9
Карамоко
19
Поцман
3-2-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
25
Эбнер
5
Кершбаум
38
4
Малишек
97
7
Кронбергер
9
Мустафа
36
Реннер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Реннер
33
Лукенедер
8
Гргич
8
Гргич
33
Лукенедер
5
Филипович
14
Летар
14
Летар
5
Филипович
9
Карамоко
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Карамоко
30
Хорват
18
Балич
18
Балич
30
Хорват
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
4
Малишек
10
Элмкиес
10
Элмкиес
4
Малишек
47
Лукачевич
84
84
47
Лукачевич
7
Кронбергер
24
24
7
Кронбергер
97
7
7
97
Остались в запасе
ЛАСК
Адмира Ваккер
36
Томас Гебауэр
ВР
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча ЛАСК - Адмира Ваккер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Адмира Ваккер
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+